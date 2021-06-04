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За сутки более 50 тысячам украинцам сделали прививки от коронавируса

Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки в Украине получили прививки от коронавируса 50 840 человек. Одну дозу получили 46 868 человек, полностью иммунизированы - 3 972 человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Большинство вакцин - 32 489 тысяч - сделали препаратом Comirnaty производства Pfizer и BioNTech. Еще более 17 тысяч прививок сделали китайской вакциной CoronaVac.

От начала вакцинальной кампании привито 1 123 663 человека, из них получили 1 дозу - 1 123 661 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 142 062 человека (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 265 723 прививки.

По состоянию на 4 июня 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 630 381 человек.

Напомним, 3 июня в Украине прибыла новая партия вакцины AstraZeneca - еще 705 600 доз вакцины от коронавирус.

Раньше, Минздрав сообщил о росте количества COVID-вакцинированных в сутки.

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