За сутки более 50 тысячам украинцам сделали прививки от коронавируса

За прошедшие сутки в Украине получили прививки от коронавируса 50 840 человек. Одну дозу получили 46 868 человек, полностью иммунизированы - 3 972 человека.

Большинство вакцин - 32 489 тысяч - сделали препаратом Comirnaty производства Pfizer и BioNTech. Еще более 17 тысяч прививок сделали китайской вакциной CoronaVac.

От начала вакцинальной кампании привито 1 123 663 человека, из них получили 1 дозу - 1 123 661 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 142 062 человека (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 265 723 прививки.

По состоянию на 4 июня 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 630 381 человек.