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За добу більше 50 тисячам українцям зробили щеплення від коронавірусу

Автор: Инна Собора

Протягом минулої доби в Україні отримали щеплення від коронавірусу 50 840 людей. Одну дозу отримали 46 868 людей, повністю імунізовані - 3 972 людини.

Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

Більшість вакцин - 32 489 тисяч - зробили препаратом Comirnaty виробництва Pfizer та BioNTech. Ще понад 17 тисяч щеплень зробили китайською вакциною CoronaVac.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 123 663 особи, з них отримали 1 дозу - 1 123 661 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 142 062 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 265 723 щеплення.

Станом на 4 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 630 381 людина.

Нагадаємо, 3 червня в Україну прибула нова партія вакцини AstraZeneca - ще 705 600 доз вакцини від коронавірусу.

Раніше, МОЗ повідомив про зростання кількості COVID-вакцинованих на добу.

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