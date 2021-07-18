За сутки от COVID-19 привили более 50 тысяч украинцев

По данным Центра общественного здоровья, за сутки 17 июля в Украине прививки от коронавирусной инфекции получили 50 435 украинцев. Из них первую дозу - 34 079 человек, вторую дозу 16 356.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава .

Старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С начала кампании проведено всего 4 061 475 прививок. Одну дозу получили 2 638 939 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы - 1 422 536 человек.

Напомним, за сутки 17 июля 2021 года в Украине зафиксировано 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это более чем в два раза меньше, чем за 16 июля (591).

Как сообщало РБК-Украина, в конце мая 2021 года 43% опрошенных украинцев заявили, что не намерены делать прививку от коронавируса. Еще в марте таких было 51,5%.