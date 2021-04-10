UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

За сутки в Украине 17 463 новых COVID-случаев

Автор: Инна Собора

За минувшие сутки, 9 апреля, в Украине подтвердили 17 463 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 684 ребенка и 394 медработники.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Он сообщил, что вчера госпитализировали 4 709 человек с коронавирусом. От болезни умерли 398 человек, выздоровели 10 722 украинца.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована 9 апреля в Киеве (1 605), Днепропетровской (1 383), Харьковской (1 343), Львовской (1 342) и Киевской (1133) областях

Всего за сутки осуществили 122 181 тестирований (в частности методом ПЦР – 54 420, методом ИФА – 22 900, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44 861).

С начала пандемии коронавирусом заразились 1 841 137 человек на территории Украины. Умерли - 36 779.

Напомним, перед этим в Украине два дня подряд фиксировали более 19 тысяч новых COVID-случаев.

РБК-Украина писало, что на днях Степанов сообщил, что количество больных коронавирусом в Украине будет расти в последующие 10 дней. Суточный прирост новых зарегистрированных случаев может достигнуть за это время 30 тысяч человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус
Читайте также
Больше не "красная". Ивано-Франковская область вышла из локдауна: что разрешено
В Харькове ужесточили карантин: что запрещено
Прогноз погоды