За сутки в Украине 450 новых COVID-случаев. Почти треть - в Киеве

За прошедшие сутки, 26 июня, в Украине зафиксировано 450 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них 135 зафиксированы в городе Киев.
Кроме того, 46 случаев зарегистрированы в Днепропетровской области, в Одесской - 39, Киевской - 37 и Николаевской - 22.
За сутки сделали почти 25 тысяч тестирований разными методами.
Кроме того, по Украине от коронавируса за вчера умерли 17 человек.Госпитализированы 529 человек, выздоровели - 1 097.
Напомним, за пятницу, 25 апреля, в Украине выявили 756 новых случаев коронавируса.