RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

За добу в Україні 450 нових COVID-випадків. Майже третина - у Києві

Автор: РБК-Україна

Протягом минулої доби, 26 червня, в Україні зафіксовано 450 нових підтверджених випадків коронавіруса. Із них 135 зафіксовані у місті Київ.

Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

Крім того, 46 випадків зареєстровані в Дніпропетровській області, в Одеській - 39, Київській - 37 та Миколаївській - 22.

За добу зробили майже 25 тисяч тестувань різними методами.

Крім того, по Україні від коронавірусу за вчора померли 17 людей.Госпіталізовано 529 осіб, одужали - 1 097.

Нагадаємо, за п'ятницю, 25 квітня, в Україні виявили 756 нових випадків коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус