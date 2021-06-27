За добу в Україні 450 нових COVID-випадків. Майже третина - у Києві

Протягом минулої доби, 26 червня, в Україні зафіксовано 450 нових підтверджених випадків коронавіруса. Із них 135 зафіксовані у місті Київ.
Крім того, 46 випадків зареєстровані в Дніпропетровській області, в Одеській - 39, Київській - 37 та Миколаївській - 22.
За добу зробили майже 25 тисяч тестувань різними методами.
Крім того, по Україні від коронавірусу за вчора померли 17 людей.Госпіталізовано 529 осіб, одужали - 1 097.
Нагадаємо, за п'ятницю, 25 квітня, в Україні виявили 756 нових випадків коронавірусу.