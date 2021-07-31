За сутки в Украине 916 новых случая коронавируса

В течение прошлых суток, 30 июля, в Украине 916 зафиксировано новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них 61 ребенок и 43 медработников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Всего за минувшие сутки госпитализированы 486 человек, выздоровели - 510. Умерли от коронавируса 15 человек.
За сутки сделали более 40 тысяч тестов различными методами.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (176), Одесской (85), Донецкой (73), Харьковской (70) и Днепропетровской (56) областях.