За добу в Україні 916 нових випадки коронавіруса

Протягом минулої доби, 30 липня, в Україні зафіксовано 916 нових підтверджених випадків COVID-19. Із них 61 дитина та 43 медпрацівників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Всього за минулу добу госпіталізовано 486 осіб, одужали - 510. Померли від коронавірусу 15 людей.
За добу зробили понад 40 тисяч тестів різними методами.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (176), Одеській (85), Донецькій (73), Харківській (70) та Дніпропетровській (56) областях.