За сутки в Украине число COVID-вакцинированных второй дозой выросло вдвое

За прошедшие сутки в Украине второй дозой от коронавируса вакцинировали еще 1900 человек. Всего завершили вакцинацию 3 828 украинцев.

Всего за 12 мая в Украине сделали 20 386 прививок. Больше всего - в Киеве (1 610), Днепропетровской области (1 550), Запорожской области (1 351), Львовской области (1 221). Меньше всего прививок за сутки сделали в Херсонской области - всего 75.

С начала вакцинации 901 107 человек получили прививки.

По состоянию на 12 мая 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 543 099 человек.