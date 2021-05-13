За добу в Україні кількість COVID-вакцинованих другою дозою зросла вдвічі

Протягом минулої доби в Україні другою дозою від коронавіруса вакцинували ще 1900 людей. Загалом завершили вакцинацію 3 828 українців.

Про це свідчить статистика, яку оприлюднив міністр охорони здоров'я Максим Степанов .

Всього за 12 травня в Україні зробили 20 386 щеплень. Найбільше - у Києві (1 610), Дніпропетровській області (1 550), Запорізькій області (1 351), Львівській області (1 221). Найменше щеплень за добу зробили у Херсонській області – всього 75.

З початку вакцинації 901 107 людей отримали щеплення.

Станом на 12 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 543 099 людей.