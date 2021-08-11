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За сутки в Украине от коронавируса вакцинировали более 167 тысяч человек

Автор: Инна Собора

В Украине за минувшие сутки, 10 августа, вакцинировали от коронавируса 167 673 человека. Одну дозу получили 103 783 человека, полностью иммунизированы - 63 890 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В течение суток работали 965 мобильных бригад, 2774 пункты прививки и 325 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 4 324 553 человека, из них получили одну дозу - 4 324 551 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 521 848 человек.

Всего проведено 6 846 399 прививок.

Ранее сообщалось, что ученые Национальной академии наук Украины предупредили об ухудшении ситуации с COVID в стране.

РБК-Украина писало, что ученые прогнозируют рост числа суточных COVID-случаев со следующей недели.

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КоронавирусВакцинация