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За добу в Україні від коронавіруса вакцинували понад 167 тисяч людей

Автор: Инна Собора

В Україні за минулу добу, 10 серпня, вакцинували від коронавірусу 167 673 людини. Одну дозу отримали 103 783 людини, повністю імунізовані - 63 890 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Протягом доби працювали 965 мобільних бригад, 2 774 пункти щеплення та 325 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 324 553 людини, з них отримали одну дозу - 4 324 551 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 521 848 людей.

Загалом проведено 6 846 399 щеплень.

Раніше повідомлялося, що вчені Національної академії наук України попередили про погіршення ситуації з COVID в країні.

РБК-Україна писало, що вчені прогнозують ріст числа добових COVID-випадків з наступного тижня.

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КоронавірусВакцинація