За сутки в Украине коронавирусом заболели 247 сотрудников МВД

За сутки коронавирусом заболели 247 сотрудников системы министерства внутренних дел. Больше всего случаев в Киеве, Хмельницкой и Запорожской областях.

Об этом сообщает сайт Национальной полиции.

В Киеве зафиксированы 33 новых случая, в Хмельницкой и Запорожской области - по 20.

Всего за период пандемии заболели 8749 сотрудников МВД, выздоровели - 8077, 22 человека умерли.

Отмечается, что медучреждения МВД заполнены на 50-90% в зависимости от региона. В Киевском гарнизоне кровати заполнены на 97%.

Напомним, что на утро пятницы в Украине выявили рекордные 5992 новых случая заражения COVID-19. Больше всего заражений в Харьковской, Одесской, Днепропетровской областях и в Киеве.

Также министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина еще не вышла на пик заболеваемости коронавирусом. В случае несоблюдения карантинных правил количество заболеваний продолжит расти.