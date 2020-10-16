RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

За добу в Україні коронавірусом захворіли 247 співробітників МВС

Автор: Роман Тверденко

За добу коронавірусом захворіли 247 працівників системи міністерства внутрішніх справ. Найбільше випадків у Києві, Хмельницькій та Запорізькій областях.

Популярні новини

Про це повідомляє сайт Національної поліції.

У Києві зафіксовано 33 нових випадки, у Хмельницькій та Запорізькій області - по 20.

Всього за період пандемії захворіли 8749 співробітників МВС, одужали - 8077, 22 людини померли.

Наголошується, що медустанови МВС заповнені на 50-90% залежно від регіону. У Київському гарнізоні ліжка заповнені на 97%.

Нагадаємо, що на ранок п'ятниці в Україні виявили рекордні 5992 нових випадки зараження COVID-19. Найбільше заражень в Харківській, Одеській, Дніпропетровській областях і в Києві.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, Україна ще не вийшла на пік захворюваності коронавірусом. У випадку недотримання карантинних правил кількість захворювань продовжить рости.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Міністерство внутрішніх справ України