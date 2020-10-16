За добу в Україні коронавірусом захворіли 247 співробітників МВС

За добу коронавірусом захворіли 247 працівників системи міністерства внутрішніх справ. Найбільше випадків у Києві, Хмельницькій та Запорізькій областях.

Про це повідомляє сайт Національної поліції.

У Києві зафіксовано 33 нових випадки, у Хмельницькій та Запорізькій області - по 20.

Всього за період пандемії захворіли 8749 співробітників МВС, одужали - 8077, 22 людини померли.

Наголошується, що медустанови МВС заповнені на 50-90% залежно від регіону. У Київському гарнізоні ліжка заповнені на 97%.

Нагадаємо, що на ранок п'ятниці в Україні виявили рекордні 5992 нових випадки зараження COVID-19. Найбільше заражень в Харківській, Одеській, Дніпропетровській областях і в Києві.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, Україна ще не вийшла на пік захворюваності коронавірусом. У випадку недотримання карантинних правил кількість захворювань продовжить рости.