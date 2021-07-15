За сутки в Украине сделали почти 109 тысяч прививок против COVID-19

В течение суток работали: 674 мобильные бригады, 1538 пунктов прививки; 45 центров вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 2 476 634 человека, из них получили 1 дозу – 2 476 632 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 305 882 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 782 514 прививок.

По состоянию на 14 июля 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 804 621 человек.