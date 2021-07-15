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За добу в Україні зробили майже 109 тисяч щеплень проти COVID-19

Автор: РБК-Україна

Протягом минулої доби, 14 липня, в Україні 108 759 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 61 580 людей, повністю імунізовані - 47 179.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Протягом доби працювали: 674 мобільні бригади, 1538 пунктів щеплення; 45 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 476 634 людини, з них отримали 1 дозу – 2 476 632 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 305 882 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 782 514 щеплень.

Станом на 14 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 804 621 людина.

Раніше повідомлялося, що за останній тиждень в Україні зробили більше COVID-щеплень, ніж за минулий місяць.

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