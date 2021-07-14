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За сутки в Украине вакцинировали более 100 тысяч человек

Автор: РБК-Украина

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 вакцинировали 101 246 человек. Одну дозу получили 57 827 человек, полностью иммунизированные - 43 419 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, в течение суток работали 659 мобильные бригады, 1518 пунктов прививки и 33 центра вакцинации.

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 799 677 людей.

Всего от начала вакцинальной кампании привито 2 415 054 человека, из них получили 1 дозу – 2 415 052 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 258 703 человека. Всего проведено 3 673 755 прививок.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 547 новых больных коронавирусом.

РБК-Украина писало, что согласно прогнозу ученых, в Украине снизится заболеваемость коронавирусом в ближайшие две недели.

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Вакцинация