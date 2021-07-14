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За добу в Україні вакцинували більше 100 тисяч людей

Автор: РБК-Україна

Протягом минулої доби в Україні проти COVID-19 вакцинували 101 246 людей. Одну дозу отримали 57 827 людей, повністю імунізовані - 43 419 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Так, протягом доби працювали 659 мобільні бригади, 1518 пунктів щеплення та 33 центри вакцинації.

До листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 799 677 людей.

Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 415 054 людини, з них отримали 1 дозу – 2 415 052 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 258 703 особи. Загалом проведено 3 673 755 щеплень.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 547 нових хворих на коронавірус.

РБК-Україна писало, що згідно з прогнозом вчених, в Україні знизиться захворюваність на коронавірус у найближчі два тижні.

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Вакцинація