За сутки в Украине вакцинировали более 120 тысяч человек

За прошедшие сутки в Украине от коронавируса вакцинировали 120 004 человека. Одну дозу получили 62 714 человек, полностью иммунизированы - 57 290 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава .

От начала вакцинальной кампании привито 4 914 255 человек, из них получили одну дозу - 4 914 253 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 908 748 людей.

В течение суток работали 843 мобильные бригады, 2 745 пунктов прививки и 326 центров вакцинации.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 19 по 24 августа прививку от коронавируса можно будет сделать в специально оборудованных автобусах.

РБК-Украина писало, что в Киеве открыли запись на прививку вакциной Pfizer в Blockbuster Mall.