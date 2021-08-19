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За добу в Україні вакцинували більше 120 тисяч людей

Автор: Инна Собора

Протягом минулої доби в Україні від коронавірусу вакцинували 120 004 людини. Одну дозу отримали 62 714 людей, повністю імунізовані - 57 290 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Протягом доби працювали 843 мобільні бригади, 2 745 пунктів щеплення та 326 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 914 255 людей, з них отримали одну дозу - 4 914 253 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 2 908 748 людей.

Загалом проведено 7 823 001 щеплення.

Раніше повідомлялося, що в Києві з 19 по 24 серпня щеплення від коронавірусу можна буде зробити в спеціально обладнаних автобусах.

РБК-Україна писало, що у Києві відкрили запис на щеплення вакциною Pfizer в Blockbuster Mall.

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КоронавірусВакцинація