За сутки вакцинировали еще почти 18 тысяч украинцев. Меньше всего - в Сумской области

За прошедшие сутки еще 17 943 человека в Украине привиты против COVID-19. Из них получили первую дозу - 7 399 человек, завершили вакцинацию (получили вторую дозу) - 10 544 человека.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Всего с начала вакцинальной кампании привито 964 747 человек. Из них завершили вакцинацию 48 070 человек.
Количество прививок в регионах за сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 19 мая, зафиксировали 5165 новых случаев коронавируса.
РБК-Украина писало, что вчера Виктор Ляшко, чью кандидатуру рассматривают на пост главы Минздрава, пообещал за лето вакцинировать от COVID 5 млн украинцев.