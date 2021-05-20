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В Украине еще 5165 новых случаев COVID-19

Новина українською →
Украина, Четверг 20 мая 2021 08:03
В Украине еще 5165 новых случаев COVID-19 Фото: больше всего заражений в Днепропетровской области (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки, 19 мая, зафиксировали 5165 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Днепропетровской области.

Об этом свидетельствуют данные СНБО (Совета национальной безопасности и обороны).

Так, в Днепропетровской области выявили 489 новых заражений. Также в пятерку антилидеров вошли Киев (433), Харьковской (429), Запорожской (311), Киевской (295) области.

Среди заболевших за вчера 324 ребенка и 109 медработников. Также подтвердили 203 летальных случая, 1884 человека госпитализировали, 2821 - выписали, 16 748 - выздоровели.

Всего за сутки провели 69 732 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР - 29 509, методом ИФА - 12 693, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27 530.

Всего с начала пандемии в Украине подтвердили 2 млн 170 тысяч 398 случаев коронавируса, 48 899 человек умерли, выздоровели - 1 млн 916 тысяч 194. Активными больными остаются 205 тысяч 305 пациентов.

Ранее РБК-Украина писало, что ВОЗ оценила угрозу возникновения новых вариантов коронавируса.

Также сообщалось, что кандидат на пост министра здравоохранения Виктор Ляшко пообещал за лето вакцинировать от COVID 5 млн украинцев.

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