Свадьбы, дискотеки разрешены только после бустера: Словакия вводит ограничения из-за COVID-19

"Словакия в среду ограничила доступ к тому, что правительство считает наиболее небезопасными мероприятиями, поскольку страна готовится к сдерживанию высокозаразного варианта коронавируса "Омикрон", - пишет издание.

Отныне посещать такие мероприятия, как свадьбы, дискотеки или другие вечеринки, можно будет только после бустерной дозы прививки против COVID-19 или ревакцинации двумя дозами.

Кроме того, людям нужно будет, даже со всеми этими прививками, дополнительно сдать ПЦР-тест, либо предъявить документ, подтверждающий недавно перенесенное заболевание. Такие же временные меры вводятся при посещении бассейнов или оздоровительных центров.

Все бары, рестораны и другие заведения должны будут закрываться в 22:00.

Власти Словакии ожидают, что в январе "омикрон" станет доминирующим штаммом в стране.

Всего в Словакии проживает порядка 5,5 млн человек, более 2,6 млн человек вакцинированы, почти 1,3 млн прошли ревакцинацию. Несмотря на резкий рост случаев заражения, число госпитализированных пациентов в Словакии уменьшается. Так, накануне число нуждающихся в госпитализации зараженных снизилось до 1,6 тысяч человек, это примерно на 2 тысячи человек меньше, чем в начале декабря прошлого года.

С начала пандемии в Словакии выявили более 890 тысяч случаев заражения COVID-19, 17,4 тысяч человек скончались.