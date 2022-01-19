Весілля, дискотеки дозволені тільки після бустера: Словаччина вводить обмеження через COVID-19

"Словаччина в середу обмежила доступ до того, що уряд вважає найбільш небезпечними заходами, оскільки країна готується до стримування високозаразного варіанту коронавірусу "Омікрон", - пише видання.

Відтепер відвідувати такі заходи, як весілля, дискотеки або інші вечірки, можна буде тільки після бустерної дози щеплення проти COVID-19 або ревакцинації двома дозами.

Крім того, людям потрібно буде, навіть з усіма цими щепленнями, додатково здати ПЛР-тест, або пред'явити документ, що підтверджує недавно перенесене захворювання. Такі ж тимчасові заходи вводяться при відвідуванні басейнів або оздоровчих центрів.

Всі бари, ресторани та інші заклади повинні будуть закриватися о 22:00.

Влада Словаччини очікує, що в січні "Омікрон" стане домінуючим штамом в країні.

Всього в Словаччині проживає близько 5,5 млн осіб, понад 2,6 млн осіб вакциновані, майже 1,3 млн пройшли ревакцинацію. Незважаючи на різке зростання випадків зараження, число госпіталізованих пацієнтів в Словаччині зменшується. Так, напередодні число потребують госпіталізації заражених знизилося до 1,6 тисяч осіб, це приблизно на 2 тисячі осіб менше, ніж на початку грудня минулого року.

З початку пандемії в Словаччині виявили понад 890 тисяч випадків зараження COVID-19, 17,4 тисяч осіб померли.