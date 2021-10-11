Только за свой счет. Германия отменила бесплатные тесты на COVID

Правительство Германии отменило бесплатные экспресс-тесты на COVID. С сегодняшнего дня граждане должны будут оплачивать их за свой счет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Сообщается, что развернутая с весны инфраструктура предлагала бесплатные тесты на антиген, пока вакцинация от COVID была все еще труднодоступной. Но уже с сегодняшнего дня правительство больше не будет финансировать тесты, поскольку все желающие старше 12 лет могут получить вакцину.

Таким образом, Берлин надеется, что удастся нарастить охват вакцинацией. На сегодня полностью привито только 65% населения Германии, что является одним из самых низких показателей в Европейском союзе.

Дети в возрасте до 12 лет и те, кому не рекомендуется делать прививки по медицинским показаниям, по-прежнему могут сделать бесплатные тесты.