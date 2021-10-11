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Тільки за свій рахунок. Німеччина скасувала безкоштовні тести на COVID

Автор: Сергей Новиков

Уряд Німеччини скасував безкоштовні експрес-тести на COVID. З сьогоднішнього дня громадяни повинні будуть оплачувати їх за свій рахунок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Повідомляється, що розгорнута з весни інфраструктура пропонувала безкоштовні тести на антиген, поки вакцинація від COVID була все ще важкодоступною. Але вже з сьогоднішнього дня уряд більше не фінансуватиме тести, оскільки всі охочі старше 12 років можуть отримати вакцину.

Таким чином, Берлін сподівається, що вдасться наростити охоплення вакцинацією. На сьогодні повністю щеплено тільки 65% населення Німеччини, що є одним з найнижчих показників в Європейському союзі.

Діти віком до 12 років і ті, кому не рекомендується робити щеплення за медичними показаннями, як і раніше можуть зробити безкоштовні тести.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина віднесла Україну до країн високого ризику через COVID-19, що означає ряд обмежень для невакцинованих мандрівників.

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