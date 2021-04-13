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Связь между вакциной Johnson & Johnson и образованием тромбов пока не подтверждена, - EMA

Новина українською → Брюссель, Вторник 13 апреля 2021 21:35
Связь между вакциной Johnson & Johnson и образованием тромбов пока не подтверждена, - EMA Фото: связь между вакциной Johnson & Johnson и образованием тромбов пока не подтверждена (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Связь между вакциной от коронавируса компании Johnson & Johnson и образованием тромбов пока не подтверждена. Комитет по безопасности продолжает расследование связи.

Об этом заявили в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA), передает Reuters.

Также в Европейский регулятор уведомил, что ему известно о решении американского коллеги приостановить использование вакцины Johnson & Johnson против COVID-19 из-за редких случаев образования тромбов.

Напомним, 12 апреля компания Johnson & Johnson начала поставлять свою вакцину Janssen странам Европейского союза.

Сегодня компания Johnson & Johnson объявила о том, что откладывает применение своей вакцины Janssen на территории Европы из-за возможной связи вакцины с образованием тромбов.

Добавим, что федеральные агентства здравоохранения США рекомендовали приостановить использования вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson.

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