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Таджикистан объявил о полной победе над коронавирусом

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что его страна полностью победила пандемию коронавируса. Однако, он призвал и дальше соблюдать меры безопасности.

Об этом он заявил в ходе ежегодного послания к парламенту, передает "Радио Свобода".

Президент призвал жителей Таджикистана не забывать о правилах личной и общественной гигиены и "не расслабляться".

"Коронавируса в Таджикистане сейчас нет, он у нас полностью уничтожен", - заявил он.

Ранее Минздрав Таджикистана сообщил, что в течение 15 дней в стране не зарегистрировано новых случаев коронавируса.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус может превратиться в эндемическое заболевание.

Отметим, во Всемирной организации здравоохранения планируют в первые 100 дней этого года вакцинировать от коронавируса всех медработников и групп высокого риска.

Также ВОЗ заявил, что в мире пока не было смертей от вакцин против коронавируса.

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