Таджикистан оголосив про повну перемогу над коронавірусом

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон заявив, що його країна повністю перемогла пандемію коронавірусу. Однак, він закликав і далі дотримуватися заходів безпеки.
Про це він заявив в ході щорічного послання до парламенту, передає "Радіо Свобода".
Президент закликав жителів Таджикистану не забувати про правила особистої та суспільної гігієни і "не розслаблятися".
"Коронавірусу в Таджикистані зараз немає, він у нас повністю знищений", - заявив він.
Раніше МОЗ Таджикистану повідомив, що протягом 15 днів у країні не зареєстровано нових випадків коронавірусу.
Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що коронавірус може перетворитися в ендемічне захворювання.
Зазначимо, у Всесвітній організації охорони здоров'я планують в перші 100 днів цього року вакцинувати від коронавірусу всіх медпрацівників та груп високого ризику.
Також ВООЗ заявив, що у світі поки не було смертей від вакцин проти коронавірусу.