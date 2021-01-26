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Таджикистан оголосив про повну перемогу над коронавірусом

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон заявив, що його країна повністю перемогла пандемію коронавірусу. Однак, він закликав і далі дотримуватися заходів безпеки.

Про це він заявив в ході щорічного послання до парламенту, передає "Радіо Свобода".

Президент закликав жителів Таджикистану не забувати про правила особистої та суспільної гігієни і "не розслаблятися".

"Коронавірусу в Таджикистані зараз немає, він у нас повністю знищений", - заявив він.

Раніше МОЗ Таджикистану повідомив, що протягом 15 днів у країні не зареєстровано нових випадків коронавірусу.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що коронавірус може перетворитися в ендемічне захворювання.

Зазначимо, у Всесвітній організації охорони здоров'я планують в перші 100 днів цього року вакцинувати від коронавірусу всіх медпрацівників та груп високого ризику.

Також ВООЗ заявив, що у світі поки не було смертей від вакцин проти коронавірусу.

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