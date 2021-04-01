Таиланд вдвое сократил самоизоляцию для вакцинированных от COVID иностранцев

Власти Таиланда с 1 апреля сократили вдвое двухнедельную самоизоляцию для иностранцев, которые сделали прививку от коронавируса. Невакцинированные проведут в карантине 10 дней. Исключение составляют въезжающие из 11 африканских стран.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря МИД Таиланда Тани Санграта.

По его словам, карантинные ограничения сократят для иностранцев, которые предоставят сертификат о сделанной прививке от коронавируса. Документ должен быть одобрен администрацией по контролю за продуктами питания и лекарствами Таиланда или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Стоит отметить, что в стране разрешены семь вакцин от COVID-19, включая Sinovac, AstraZeneca (Vaxzevria), Johnson & Johnson, Pfizer и Moderna. При наличии такого сертификата, отметил представитель дипведомства, иностранцам срок самоизоляции будет сокращен до семи дней, вместо 14-ти. Для остальных въезжающих на карантине придется провести 10 дней. Исключение составляют те, кто въезжает в Таиланд из 11 стран Африки - им на изоляции по-прежнему придется находиться две недели.