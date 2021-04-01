Таїланд вдвічі скоротив самоізоляцію для вакцинованих від COVID іноземців

Влада Таїланду з 1 квітня скоротила вдвічі двотижневу самоізоляцію для іноземців, які зробили щеплення від коронавірусу. Невакцинированные проведуть в карантині 10 днів. Виняток становлять в'їжджають з 11 африканських країн.
Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на прес-секретаря МЗС Таїланду Тані Санграта.
За його словами, карантинні обмеження скоротять для іноземців, які нададуть сертифікат про зроблено щеплення від коронавірусу. Документ повинен бути схвалений адміністрацією з контролю за продуктами харчування і ліками Таїланду або Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Варто відзначити, що в країні дозволені сім вакцин від COVID-19, включаючи Sinovac, AstraZeneca (Vaxzevria), Johnson & Johnson, Pfizer і Moderna.
При наявності такого сертифіката, зазначив представник дипвідомства, іноземцям термін самоізоляції буде скорочений до семи днів, замість 14-ти. Для решти в'їжджають на карантині доведеться провести 10 днів. Виняток становлять ті, хто в'їжджає в Таїланд з 11 країн Африки - їм на ізоляції доведеться перебувати два тижні.
Зазначимо, на початку березня Міністерство туризму Таїланду оголосив про ослаблення обмежень для туристів, які приїжджають на курорти в Пхукет, Крабі, Сураттхані, Чонбурі і Чіангмай. Їх будуть відправляти на 14-денну ізоляцію, яку можна покинути через три дні, якщо COVID-тест покаже негативний результат.
Нагадаємо, кампанія з вакцинації від COVID в Таїланді стартувала в кінці лютого. В країну поставили 200 тисяч доз китайської вакцини. Очікується, що ще 1,8 млн доз прибудуть в березні і квітні.
Раніше влада Туреччини продовжили вимога про наявність негативного тесту на COVID-19 для в'їжджають в країну туристів.