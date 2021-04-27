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В Таиланде объявили жесткий карантин: закроют садики, парки, введут штрафы

Автор: Наталья Скороход

Правительство Таиланда объявило о введении жесткого карантина. Он продлится с 26 апреля по 9 мая.

Об этом сообщает Reuters.

равительство приказало закрыть парки, спортивные залы, кинотеатры и детские сады.

Напомним, в Таиланде решили использовать вакцину AstraZeneca от коронавируса. Там считают, что случаи появления тромбов минимальны.

Ранее сообщалось, что в Германии с лета начнут постепенно вакцинировать от коронавируса все население страны. Подробности рассказала Ангела Меркель.

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