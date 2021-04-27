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У Таїланді оголосили жорсткий карантин: закриють садки, парки, введуть штрафи

Автор: Наталья Скороход

Уряд Таїланду оголосив про введення жорсткого карантину. Він триватиме з 26 квітня по 9 травня.

Про це повідомляє Reuters.

наказав закрити парки, спортивні зали, кінотеатри та дитячі садки.

Нагадаємо, у Таїланді вирішили використовувати вакцину AstraZeneca від коронавірусу. Там вважають, що випадки появи тромбів мінімальні.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині з літа почнуть поступово вакцинувати від коронавірусу все населення країни. Подробиці розповіла Ангела Меркель.

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