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Такого количества еще не было. В Киеве рекордные госпитализации COVID-больных детей

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Киев, Среда 10 ноября 2021 11:20
Такого количества еще не было. В Киеве рекордные госпитализации COVID-больных детей Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве стремительно растет количество больных детей коронавирусом. Только за минувшие сутки более 100 заболевших, что является рекордными показателями среди несовершеннолетних за весь период пандемии в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко во время брифинга.

Так, увеличилось количество больных детей больных коронавирусом - 109 за сутки. В частности 57 мальчиков от 11 до 17 лет и 52 девочки в возрасте от 2 месяцев до 17 лет.

"Все больше госпитализируют больных коронавирусом детей. Потому что штамм "Дельта", как отмечают медики, - более агрессивный и поражает много молодых людей и детей. И поражает с последствиями и осложнениями", - отметил Кличко.

Мэр добавил, что сегодня в столичных больницах находятся 85 детей с коронавирусом и подозрением на заболевание, а 4 из них - в реанимации.

"Такого количества детей в больницах не было во все предыдущие волны вируса!",- заявил Кличко.

Напомним, из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в Киеве младшие классы как минимум на неделю останутся на дистанционном обучении. Так, на следующей неделе учащиеся 1-4 классов не вернутся за парты.

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