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Такої кількості ще не було. У Києві рекордні госпіталізації COVID-хворих дітей

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Київ, Середа 10 листопада 2021 11:20
Такої кількості ще не було. У Києві рекордні госпіталізації COVID-хворих дітей Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві стрімко зростає кількість хворих дітей на коронавірус. Лише за минулу добу більш як 100 хворих, що є рекордними показниками серед неповнолітніх за весь період пандемії в столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка під час брифінгу.

Так, збільшилася кількість хворих дітей на коронавірус - 109 за добу. Зокрема 57 хлопчиків від 11 до 17 років та 52 дівчинки віком від 2 місяців до 17 років.

"Все більше госпіталізують хворих на коронавірус дітей. Бо штам "Дельта", як зазначають медики, - більш агресивний і вражає багато молодих людей і дітей. І вражає з наслідками та ускладненнями", - зазначив Кличко.

Мер додав, що сьогодні в столичних лікарнях перебувають 85 дітей з коронавірусом та підозрою на захворювання, а 4 з них - у реанімаціях.

"Такої кількості дітей в лікарнях не було в усі попередні хвилі вірусу!", - заявив Кличко.

Нагадаємо, через важку ситуацію з коронавірусом у Києві молодші класи як мінімум на тиждень залишаться на дистанційному навчанні. Так, наступного тижня учні 1-4 класів не повернуться за парти.

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