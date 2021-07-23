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Темпы COVID-вакцинации растут: в Украине новый рекорд прививок за сутки

Автор: Инна Собора

В Украине зафиксировали новый рекорд COVID-прививок за сутки. В течение 22 июля вакцинировали 139 441 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Одну дозу получили 76 169 человек, полностью иммунизированные - 63 272 человека.

В течение суток работали 743 мобильные бригады, 2 672 пункта прививки, 171 центр вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 2 920 068 человек, из них получили 1 дозу – 2 920 066 людей, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 619 131 человек.

Всего проведено 4 539 197 прививок.

Ранее сообщалось, что вакцины AstraZeneca и Pfizer высокоэффективны против "Дельта" штамма.

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Вакцинация