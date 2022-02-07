Темпы COVID-вакцинации замедлились вдвое: еще 18 тысяч человек получили прививку

В Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса 18 тысяч человек. Что почти вдвое меньше по сравнению с предыдущим днем (более 34 тысяч).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
За вчера, 6 февраля в Украине 34 305 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 10 182 человека, вторую дозу - 14 188 человек, дополнительную дозу получили 206 человек, а бустерную - 9 729.
С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 452 741 человека.
В частности, получили первую дозу - 15 452 739 человек, получивших две дозы - 14 772 538 человек, дополнительную дозу - 20 246 человек, а бустерную 454 459. Всего проведено 30 699 982 прививки.
Напомним, сегодня начинается выплата 1 тысячи гривен подросткам, которые имеют "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дия".
Добавим, Минздрав предоставил разъяснение, что делать в случае отказа делать прививку от COVID-19.