Темпы COVID-вакцинации замедлились вдвое: еще 18 тысяч человек получили прививку

Статистика за сутки

За вчера, 6 февраля в Украине 34 305 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 10 182 человека, вторую дозу - 14 188 человек, дополнительную дозу получили 206 человек, а бустерную - 9 729.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 452 741 человека.

В частности, получили первую дозу - 15 452 739 человек, получивших две дозы - 14 772 538 человек, дополнительную дозу - 20 246 человек, а бустерную 454 459. Всего проведено 30 699 982 прививки.