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Темпи COVID-вакцинації сповільнилися вдвічі: ще 18 тисяч людей отримали щеплення

Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу вакцинувалися від коронавірусу 18 тисяч людей. Що майже вдвічі менше у порівнянні з попереднім днем (понад 34 тисячі).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

За вчора, 6 лютого в Україні 34 305 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 10 182 людини, другу дозу - 14 188 людей, додаткову дозу отримали 206 людей, а бустерну - 9 729.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 452 741 людину.

Зокрема, отримали першу дозу - 15 452 739 людей, отримали дві дози - 14 772 538 людей, додаткову дозу - 20 246 людей, а бустерну 454 459. Загалом проведено 30 699 982 щеплення.

Нагадаємо, сьогодні починається виплата 1 тисячі гривень підліткам, які мають "зелений" COVID-сертифікат у додатку "Дія".

Додамо, МОЗ надало роз'яснення, що робити у разі відмови робити щеплення від COVID-19.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВакцина від коронавірусу