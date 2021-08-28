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Темпы вакцинации от коронавируса в Украине остаются на рекордном уровне

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Украина, Суббота 28 августа 2021 08:57
Темпы вакцинации от коронавируса в Украине остаются на рекордном уровне Фото: украинцев массово прививают от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

За прошедшие сутки 27 августа 2021 года 166 551 человека вакцинированы против COVID-19. Это немного меньше, чем рекордное количество прививок в предыдущий день (173 435).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

За последние сутки одну дозу получили 57 435 человек, полностью иммунизированы - 109 116 человек.

В течение суток работали:

  • - 1 023 мобильные бригады,
  • - 2 934 пункта прививки;
  • - 340 центров вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 5 265 635 человек, из них получили одну дозу - 5 265 633 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 536 963 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 8 802 596 прививок.

Темпы вакцинации от коронавируса в Украине остаются на рекордном уровне

Напомним, в Украине за 27 августа обнаружили 2 082 новых случая инфицирования коронавирусом. Этот больше, чем в предыдущий день, когда было зафиксировано 2032 случая.

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