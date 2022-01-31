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Темпы вакцинации продолжают снижаться: за сутки от COVID привили 20 тысяч человек

Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки прививки от коронавируса получили 20 983 человека. Из которых почти треть прошли ревакцинацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За вчера, 30 января в Украине 20 983 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 6 524 человека, вторую дозу - 7 653 человека, дополнительную дозу - 98 человек, а бустерную - 6 708.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 324 675 человек. Из них получили первую дозу - 15 324 673 человека, получили две дозы - 14 619 487 человек, получили дополнительную дозу - 16 695 человек, а бустерную - 339 726. Всего в стране проведено 30 300 581 прививки.

Напомним, в Министерстве здравоохранения уточнили сроки бустерной дозы.

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Вакцина от коронавируса