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Темпи вакцинації продовжують знижуватися: за добу від COVID щепили 20 тисяч людей

Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу щеплення від коронавірусу отримали 20 983 людини. З яких майже третина пройшли ревакцинацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

За вчора, 30 січня в Україні 20 983 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 6 524 людини, другу дозу - 7 653 людини, додаткову дозу - 98 людей, а бустерну - 6 708.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 324 675 людей. З них отримали першу дозу - 15 324 673 людини, отримали дві дози - 14 619 487 людей, отримали додаткову дозу - 16 695 людей, а бустерну - 339 726. Загалом в країні проведено 30 300 581 щеплення.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я уточнили терміни бустерної дози.

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Вакцина від коронавірусу