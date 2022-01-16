ru ua
Вс, 16 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Темпы вакцинации снижаются: за сутки COVID-прививку получили менее 40 тысяч человек

Новина українською →
Украина, Воскресенье 16 января 2022 08:52
Темпы вакцинации снижаются: за сутки COVID-прививку получили менее 40 тысяч человек Фото: в Украине снизились темпы COVID-вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки прививку от коронавируса получили менее 40 тысяч человек. При этом более 7 000 из них - прошли ревакцинацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Статистика за сутки

За вчера, 15 января 39 769 человек вакцинированы против коронавируса.

Первую дозу вакцины получили 13 043 человека, вторую - 18 760, дополнительную дозу получили 214 человек, а бустерную - 7 752.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 985 043 человека.

Из них получили первую дозу - 14 985 041 человек, две дозы - 14 259 590 человек, дополнительную - 9 512 человек, а бустерную - 94 948 человек.

Всего в стране уже проведено 29 349 091 прививка.

Напомним, в Украине изменили схемы вакцинации от коронавируса.

Отметим, по словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в стране риск смертности среди непривитых от коронавируса людей в 10 раз выше чем у тех, кто прошел полный курс вакцинации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина от коронавируса Министерство здравоохранения Украины
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе