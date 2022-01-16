Темпы вакцинации снижаются: за сутки COVID-прививку получили менее 40 тысяч человек

В Украине за минувшие сутки прививку от коронавируса получили менее 40 тысяч человек. При этом более 7 000 из них - прошли ревакцинацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Статистика за сутки

За вчера, 15 января 39 769 человек вакцинированы против коронавируса.

Первую дозу вакцины получили 13 043 человека, вторую - 18 760, дополнительную дозу получили 214 человек, а бустерную - 7 752.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 985 043 человека.

Из них получили первую дозу - 14 985 041 человек, две дозы - 14 259 590 человек, дополнительную - 9 512 человек, а бустерную - 94 948 человек.

Всего в стране уже проведено 29 349 091 прививка.