ru ua
Пн, 15 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Темпы вакцинации снизились. За сутки в Украине сделали 97 тысяч COVID-прививок

Новина українською →
Украина, Понедельник 15 ноября 2021 08:30
Темпы вакцинации снизились. За сутки в Украине сделали 97 тысяч COVID-прививок Фото: за 14 ноября сделано более 97 тысяч COVID-прививок (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки сделали более 97 тысяч прививок против коронавируса. Что почти на 50 тысяч меньше, чем днем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

За сутки

За минувшие сутки, 14 ноября в Украине было вакцинировано против COVID 97 373 человека.

В частности, одну дозу вакцины получили 41 083 человека, полностью иммунизированны - 56 290 человек.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в стране было привито 12 228 644 человека.

Из которых получили одну дозу - 12 228 642, полностью иммунизированы и получили две дозы - 8 722 235 человек.

В общем количестве в стране уже проведено 20 950 877 прививок.

В Минздраве добавляют, что 91,1 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы против коронавируса.

Напомним, за минувшие сутки в Украине обнаружили 10 802 новых случаев коронавируса и 442 смерти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Министерство здравоохранения Украины Карантин Вакцина от коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе