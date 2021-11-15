Темпы вакцинации снизились. За сутки в Украине сделали 97 тысяч COVID-прививок

В Украине за минувшие сутки сделали более 97 тысяч прививок против коронавируса. Что почти на 50 тысяч меньше, чем днем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

За сутки

За минувшие сутки, 14 ноября в Украине было вакцинировано против COVID 97 373 человека.

В частности, одну дозу вакцины получили 41 083 человека, полностью иммунизированны - 56 290 человек.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в стране было привито 12 228 644 человека.

Из которых получили одну дозу - 12 228 642, полностью иммунизированы и получили две дозы - 8 722 235 человек.

В общем количестве в стране уже проведено 20 950 877 прививок.

В Минздраве добавляют, что 91,1 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы против коронавируса.