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Темпи вакцинації знизилися. За добу в Україні зробили 97 тисяч COVID-щеплень

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Україна, Понеділок 15 листопада 2021 08:30
Темпи вакцинації знизилися. За добу в Україні зробили 97 тисяч COVID-щеплень Фото: за 14 листопада зроблено понад 97 тисяч COVID-щеплень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу зробили понад 97 тисяч щеплень проти коронавірусу. Що майже на 50 тисяч менше, аніж днем раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

За добу

За минулу добу, 14 листопада в Україні було вакциновано проти COVID 97 373 людини.

Зокрема, одну дозу вакцини отримали 41 083 людини, повністю імунізовані - 56 290 людей.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в країні було щеплено 12 228 644 людини.

З яких отримали одну дозу - 12 228 642, повністю імунізовані та отримали дві дози - 8 722 235 людей.

У загальній кількості в країні вже проведено 20 950 877 щеплень.

У МОЗ додають, що 91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не були вакциновані проти коронавірусу.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 10 802 нових випадки коронавірусу та 442 смерті.

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