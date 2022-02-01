Темпы вакцинации выросли. Еще 65 тысяч человек привились от COVID

В Украине за минувшие сутки прививки от коронавируса получили более 65 тысяч человек. Большинство из которых вакцинировались второй дозой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
За вчера, 31 января в Украине 65 655 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 23 278 человек, вторую дозу - 25 525 человек, дополнительную дозу получили 480 человек, а бустерную дозу - 16 372 человека.
С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 347 953 человека.
В частности, получили первую дозу - 15 951 347 человек, две дозы - 14 645 012 людей, получили дополнительную дозу -17 175 человек, а бустерную - 356 098. Всего проведено 30 366 236 прививок.
Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о том, когда сертификаты о бустерной дозе вакцинации появятся в приложении "Дия".
Добавим, в Украине вступил в силу приказ Минздрава об обязательной вакцинации от коронавируса. Медики, коммунальщики и местные чиновники должны были прививаться до 31 января.