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Темпы вакцинации выросли. Еще 65 тысяч человек привились от COVID

Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки прививки от коронавируса получили более 65 тысяч человек. Большинство из которых вакцинировались второй дозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За вчера, 31 января в Украине 65 655 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 23 278 человек, вторую дозу - 25 525 человек, дополнительную дозу получили 480 человек, а бустерную дозу - 16 372 человека.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 347 953 человека.

В частности, получили первую дозу - 15 951 347 человек, две дозы - 14 645 012 людей, получили дополнительную дозу -17 175 человек, а бустерную - 356 098. Всего проведено 30 366 236 прививок.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о том, когда сертификаты о бустерной дозе вакцинации появятся в приложении "Дия".

Добавим, в Украине вступил в силу приказ Минздрава об обязательной вакцинации от коронавируса. Медики, коммунальщики и местные чиновники должны были прививаться до 31 января.

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Вакцина от коронавируса