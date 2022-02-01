RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Темпи вакцинації зросли. Ще 65 тисяч людей щеплено від COVID

Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу щеплення від коронавірусу отримали понад 65 тисяч людей. Більшість з яких вакцинувалися другою дозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

За вчора, 31 січня в Україні 65 655 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 278 людей, другу дозу - 25 525 людей, додаткову дозу отримали 480 людей, а бустерну дозу - 16 372 людини.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 347 953 людини.

Зокрема, отримали першу дозу - 15 347 951 людина, дві дози - 14 645 012 людей, отримали додаткову дозу -17 175 людей, а бустерну - 356 098. Загалом проведено 30 366 236 щеплень.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про те, коли сертифікати про бустерну дозу вакцинації з'являться в додатку "Дія".

Додамо, в Україні набув чинності наказ МОЗ щодо обов'язкової вакцинації від коронавірусу. Медики, комунальники та місцеві урядовці мали щепитись до 31 січня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина від коронавірусу