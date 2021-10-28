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Тепер офіційно. Київ з 1 листопада переходить у "червону" зону

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Київ, Четвер 28 жовтня 2021 16:50
Тепер офіційно. Київ з 1 листопада переходить у "червону" зону Фото: Київ офіційно переводять у "червону" зону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Держкомісія ТЕБ та НС вирішила перевести Київ у "червону" зону карантину. Локдаун у столиці почне діяти опівночі 1 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра Кабміну Олега Немчінова.

"За результатами засідання Держкомісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 01 листопада 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території міста Києва", - оголосив міністр.

У "червоній" зоні карантину забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, фітнес-центрів, спортзалів та басейнів, проведення масових заходів. Обмеження не будуть діяти, якщо 100% працівників та відвідувачів вакциновані від коронавірусу.

Крім того, влада Києва вирішила запровадити додаткові обмеження. З 1 листопада, згідно з рішенням КМДА, у столиці буде заборонено відвідувати готелі, заклади соцзахисту, ЦНАПи, управління праці та соцзахисту, управління пенсійного фонду без негативного тесту або сертифікату вакцинації.

Діти та підлітки не зможуть відвідувати ТРЦ без батьків, які мають або COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест.

Без сертифікату та негативного тесту мешканців Києва також не будуть пускати до громадського транспорту.

Тепер офіційно. Київ з 1 листопада переходить у &quot;червону&quot; зону

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