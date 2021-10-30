Теперь официально. "Красная" зона охватила 15 регионов: список областей и ограничений

В полночь 30 октября количество областей Украины в "красной" зоне карантина возросло до 15. С сегодняшнего дня локдаун начал действовать в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях.
РБК-Украина рассказывает, какие области уже в "красной" зоне и какие ограничения там действуют.
Сейчас в "красном" списке 15 областей:
В "красной" зоне карантина запрещается работа:
Под запретом и проведение массовых мероприятий, исключение - спортивные мероприятия и матчи командных игровых видов спорта без зрителей.
Если 100% работников и посетителей указанных заведений будут полностью вакцинированы или будут иметь отрицательный тест на коронавирус - ограничения не действуют.
Без ограничений в "красной" зоне карантина могут АЗС, банки, ветеринарные клиники и магазины, аптеки и продовольственные магазины. Но обязательными остаются масочный режим и социальная дистанция.