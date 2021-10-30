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Тепер офіційно. "Червона" зона охопила 15 регіонів. список областей та обмежень

Автор: Дмитро Левицький

Опівночі 30 жовтня кількість областей України у "червоній" зоні карантину зросла до 15. Відсьогодні локдаун почав діяти у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

РБК-Україна розповідає, які області вже в "червоній" зоні та які обмеження там діють.

Хто вже у "червоній" зоні

Наразі у "червоному" списку 15 областей:

  • Херсонська,
  • Одеська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Ровенська,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська,
  • Львівська.

Які обмеження в регіонах локдауну

У "червоній" зоні карантину забороняється робота:

  • закладів громадського харчування (крім доставки та на винос);
  • ТРЦ та інших розважальних закладів;
  • закладів освіти, крім початкових шкіл та дитсадків;
  • непродовольчих ринків та магазинів;
  • спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;
  • закладів культури, крім культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Під забороною і проведення масових заходів, виключення - спортивні заходи та матчі командних ігрових видів спорту без глядачів.

Якщо 100% працівників та відвідувачів вказаних закладів будуть повністю вакциновані або матимуть негативний тест на коронавірус - обмеження не діють.

В які заклади COVID-документи не потрібні

Без обмежень у "червоній" зоні карантину можуть АЗС, банки, ветеринарні клініки та магазини, аптеки та продовольчі магазини. Але обов'язковими залишаються масковий режим та соціальна дистанція.

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