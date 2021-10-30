Тепер офіційно. "Червона" зона охопила 15 регіонів. список областей та обмежень

Опівночі 30 жовтня кількість областей України у "червоній" зоні карантину зросла до 15. Відсьогодні локдаун почав діяти у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях.
РБК-Україна розповідає, які області вже в "червоній" зоні та які обмеження там діють.
Наразі у "червоному" списку 15 областей:
У "червоній" зоні карантину забороняється робота:
Під забороною і проведення масових заходів, виключення - спортивні заходи та матчі командних ігрових видів спорту без глядачів.
Якщо 100% працівників та відвідувачів вказаних закладів будуть повністю вакциновані або матимуть негативний тест на коронавірус - обмеження не діють.
Без обмежень у "червоній" зоні карантину можуть АЗС, банки, ветеринарні клініки та магазини, аптеки та продовольчі магазини. Але обов'язковими залишаються масковий режим та соціальна дистанція.