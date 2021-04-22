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Тернополь ослабляет карантин: с 26 апреля снимают ряд запретов

Новина українською → Тернополь, Четверг 22 апреля 2021 11:15
Тернополь ослабляет карантин: с 26 апреля снимают ряд запретов Фото: в Тернополе ослабляют карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом принял решение ослабить карантин в городе. Ограничения ослабят с 26 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Тернополя.

Местные власти приняли такие решения по ослаблению ограничений с 26 апреля:

  • возобновить очное обучение учащихся 5-11 классов;
  • возобновить работу кафе и ресторанов, запретив работу после 22:00 и до 7:00, с запретом проведения расчетных операций после 21:00 (исключение - доставка и работа и "на вынос")

Кроме того, с 24 апреля город восстанавливает ургентную хирургическую и травматологическую медпомощь в больнице скорой помощи.

Также на заседании внесли предложение открыть на базе городской больницы №3 отделение для реабилитации пациентов с постковидным синдромом.

Отметим, Тернопольская область находится в "оранжевой" зоне карантина.

Напомним, Черновицкую область вывели из "красной" зоны карантина.

Ранее сообщалось, что "красную" зону карантина скоро может покинуть еще один регион.

Отметим, в Киеве на пасхальные праздники готовят дополнительные карантинные ограничения. Городские власти хотят предотвратить новую вспышку коронавируса.

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