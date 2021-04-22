Тернополь ослабляет карантин: с 26 апреля снимают ряд запретов
Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом принял решение ослабить карантин в городе. Ограничения ослабят с 26 апреля.
Местные власти приняли такие решения по ослаблению ограничений с 26 апреля:
- возобновить очное обучение учащихся 5-11 классов;
- возобновить работу кафе и ресторанов, запретив работу после 22:00 и до 7:00, с запретом проведения расчетных операций после 21:00 (исключение - доставка и работа и "на вынос")
Кроме того, с 24 апреля город восстанавливает ургентную хирургическую и травматологическую медпомощь в больнице скорой помощи.
Также на заседании внесли предложение открыть на базе городской больницы №3 отделение для реабилитации пациентов с постковидным синдромом.
Отметим, Тернопольская область находится в "оранжевой" зоне карантина.
Напомним, Черновицкую область вывели из "красной" зоны карантина.
Ранее сообщалось, что "красную" зону карантина скоро может покинуть еще один регион.
Отметим, в Киеве на пасхальные праздники готовят дополнительные карантинные ограничения. Городские власти хотят предотвратить новую вспышку коронавируса.